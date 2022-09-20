2022/09/20 | 00:00 - المصدر: وان نيوز
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غازي فيصل : المالكي والخزعلي والحكيم يشكلون عقبة اساسية لاي حوار مع الصدر | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: hjLyztlrNw4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غازي فيصل : المالكي والخزعلي والحكيم يشكلون عقبة اساسية لاي حوار مع الصدر | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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