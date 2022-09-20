2022/09/20 | 00:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت مصادر خاصة لـ المسلة، الاثنين، 19 /9 /2022، عن مقررات...

ظهرت المقالة المسلة تكشف عن مقررات اجتماع الاطار: تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات برئاسة السوداني أولاً على المسلة.

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