العراق:لا موعد لجلسة برلمانية والكرد ينتظرون التوافق داخل البيت الشيعي

2022/09/20 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال لا‭ ‬يزال‭ ‬المشهد‭ ‬العراقي‭ ‬غائما‭ ‬بشأن‭ ‬حسم‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬الدستورية‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬اعلان‭ ‬مواقف‭ ‬من‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬طرف،‭ ‬فيما‭ ‬جدد‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬للقوى‭ ‬الشيعية،‭ ‬امس‭ ‬الاثنين،‭ ‬تمسكه‭ ‬بترشيح‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬لرئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬المقبلة‭.‬وذكر‭ ‬الإطار‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬خاص،‭ ‬أنه»عقد‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬‮١٩‬‭-‬‮٩‬‭-‬‮٢٠٢٢‬‭ ‬وبحضور‭ ‬كامل‭ ‬قياداته‭ ‬اجتماعه‭ ‬الاعتيادي‭ ‬وناقش‭ ‬مجمل‭ ‬الاوضاع‭ ‬السياسية‭ […]

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