بايدن:قرارات صعبة وراء اطلاق سراح أمريكي من قبضة طالبان

2022/09/20 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كابول‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أفرجت‭ ‬طالبان‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬جندي‭ ‬أميركي‭ ‬سابق‭ ‬كان‭ ‬معتقلا‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2020‭ ‬مقابل‭ ‬تسليمها‭ ‬حليفا‭ ‬مهما‭ ‬للحركة‭ ‬أمضى‭ ‬17‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بتهمة‭ ‬الإتجار‭ ‬بالهيروين فيما‭ ‬اكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬أفغانستان‭ ‬أطلقت‭ ‬سراح‭ ‬مهندس‭ ‬أميركي‭ ‬بقي‭ ‬سجينا‭ ‬طوال‭ […]

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