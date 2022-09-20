‭  ‬رئيسي‭ ‬يريد‭ ‬ضمانات‭..‬وفرنسا‭:‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬عرض‭ ‬أفضل‭ ‬بشأن‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‮ ‬

2022/09/20 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العدل‭ ‬الدولية‭ ‬تنظر‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬إيراني‭ ‬لاستعادة‭ ‬ملياري‭ ‬دولار‭ ‬ نيويورك‭- ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭-‬لاهاي‭ – ‬الزمان ‭ ‬طالب‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬ابراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬بـ»ضمانات‮»‬‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بعدم‭ ‬عودتها‭ ‬عن‭ ‬اتفاق‭ ‬محتمل‭ ‬حول‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬قبيل‭ ‬زيارته‭ ‬لنيويورك‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬وأوضح‭ ‬رئيسي‭ ‬الذي‭ ‬يؤيد‭ ‬حصول‭ ‬‮«‬اتفاق‭ ‬جيد‭ ‬وعادل‮»‬‭ ‬رغم‭ […]

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