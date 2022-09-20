2022/09/20 | 00:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العدل الدولية تنظر في طلب إيراني لاستعادة ملياري دولار نيويورك- مرسي أبو طوق-لاهاي – الزمان طالب الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي بـ»ضمانات» من جانب الولايات المتحدة بعدم عودتها عن اتفاق محتمل حول البرنامج النووي الإيراني قبيل زيارته لنيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح رئيسي الذي يؤيد حصول «اتفاق جيد وعادل» رغم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئيسي يريد ضمانات..وفرنسا:ليس هناك عرض أفضل بشأن الاتفاق النووي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأوضح رئيسي الذي يؤيد حصول «اتفاق جيد وعادل» رغم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئيسي يريد ضمانات..وفرنسا:ليس هناك عرض أفضل بشأن الاتفاق النووي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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