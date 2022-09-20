2022/09/20 | 00:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: I3oz5a9JoT8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاشرة | الشيخ اوس الخفاجي: قضية الانشقاق والتصدع والاختلاف داخل الإطار لم تعد سرا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العاشرة | الشيخ اوس الخفاجي: قضية الانشقاق والتصدع والاختلاف داخل الإطار لم تعد سرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).