تيار الحكمة: الإطار التنسيقي لو يرشح

2022/09/20 | 00:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد كشف عضو تيار الحكمة فهد الجبوري، الثلاثاء، عن توافق القوى الكردية بشكل نهائي على الدخول بجلسة البرلمان الخاصة بتنصيب رئيس الجمهورية بمرشح موحد، مبينا ان زعيم التيار الصدري لن يرضى على الاطار التنسيقي حتى لو رشح "نبيا" لرئاسة الحكومة. وقال الجبوري في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان "لا يوجد اي استفزاز من قبل الاطار للتيار الصدري ولو رشحنا مئة مرشح لرئاسة الحكومة فان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سيرفضهم حتى لو تم ترشيح نبيا سيرفضه الصدر". واضاف ان "اجتماع الاطار التنسيقي اليوم كان مهم للغاية وخرج بتوصيات الى القوى السنية والكردية بشأن حسم مواقفهم للمضي في تشكيل الحكومة". واشار الى ان "القوى الكردية حسمت موقفها بتقديم عبد الرشيد لطيف لرئاسة الجمهورية كمرشح موحد بين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني".

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