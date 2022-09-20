اتحاد الكرة العراقي يصدر عدة قرارات جديدة

2022/09/20 | 00:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عددا من القرارات.

وذكر الاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "اجتمعَ في مقرّ الاتحاد بحُضور وزيرِ الشَباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم "عدنان درجال" والنائب الأول لرئيسِ الاتحاد علي جبار والنائب الثاني يونس محمود، وأعضاء المكتبِ التنفيذيّ والأمين العام للاتحاد محمد فرحان، ولم يحضر الاجتماع عُضو الاتحاد كوفند عبد الخالق بسببِ تعرُّضه إلى وعكةٍ صحيةٍ منعتهُ من الحُضورِ".

وأضاف البيان: "تناولَ الاجتماع عدداً من القضايا المُدرجة في جدولِ الأعمال، وفي بدايةِ الاجتماع، رحبَ رئيسُ الاتحاد بالحُضورِ، مُتمنياً لهم النجاحَ والموفقيّة في تأديةِ المهام المنوطةِ بهم والسعي الجادّ للعملِ بأساليب علميّةٍ واحترافيّةٍ للنهوضِ بجميع مفاصل الكُرةِ العراقيّة، متمنيا السلامةَ الموفورة والصحة التامة إلى عُضو الاتحاد كوفند عبد الخالق، واستعداد الاتحادِ لتهيئةِ جميع الاحتياجاتِ له لغرض اكتسابِ الدرجةِ القطعيّة للشفاء".

وبين أنه "تمت مناقشةُ لائحة المُسابقات للموسمِ المقبل

٢٠٢٣/٢٠٢٢ لغرض إقرارها بصيغتها النهائيّة وتوزيعها بين الأنديةِ في الأسبوع المقبل، وقررَ الاتحاد إلغاءَ عقد شركة الأضواء للنقلِ التلفزيونيّ، وسيتمّ إعلانُ بيع حقوق نقل مباريات الموسم المُقبل في الفترةِ المقبلة بما يتناسبُ مع رؤيةِ الاتحاد ويضمنُ مصالحَ الاتحاد والأندية".

وتابع: "أطلعَ رئيس الاتحاد الأعضاءَ على الزيارةِ الأخيرة لرئيسِ اتحادات غرب آسيا وحيد كريداني وهشام حيدر ، وتوجيه الإتحادِ الآسيويّ الدعوة لرئيسِ وأعضاء الاتحاد للحُضورِ إلى مقرّ الاتحاد الآسيويّ للاطلاعِ على آلية العملِ وكيفيّة تَمشية الأمور في الاتحادِ الآسيويّ بعد أن لاحظَ الوفدُ التطورَ الكبير في آلية عملِ الاتحاد".

وقال درجال، إن "الوفدَ الزائر قدّمَ دعمه الكبير للاتحادِ لتطبيق أفكاره وأهدافه التي لابدَّ أن تصلَ الى مراحل متقدمةٍ من العملِ لكي توازي سمعةَ العراق في المحافل الدوليّة".

وأشارَ إلى "تكليفِ لجنةِ الخبراء والمدير الفنيّ للاتحاد لتقديمِ البرامج الكفيلةِ بترتيب أوراقِ المنتخباتِ الوطنيّة ومشاركاتها الدوليّة بصورةٍ منظمةٍ ودقيقةٍ في فترةٍ أقصاها أسبوعان"

وبيّنَ أن "التواصل مستمرٌ مع رابطةِ الدوري الإسباني مع التطرقِ إلى وضعِ المنهاج الخاصِ لتطوير دوريات الفئات العمريّةِ للاستفادةِ من خبرتهم الواسعةِ ولاستثمارِ الطاقاتِ الموجودة في ملاعبنا بشكلٍ يخدمُ كرتنا مستقبلاً، والتأكيد على إقامةِ الدورات التدريبيّةِ الآسيويّة بمشاركةٍ نوعيةٍ من المدربين، وضرورة الاستعانةِ بأفضل المحاضرين الدوليين لتكون الفائدةُ المرجوة من إقامة الدورات كبيرةً وتنعكسُ على عملِ المدربين مُستقبلًا"

وأكد البيان أنه "تم عرض التصاميمُ الجديدة لملابس المُنتخباتِ الوطنيّة من شركةِ جاكو التي تحاكي تاريخَ العراق ومُستقبله".

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