2022/09/20 | 00:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Lw8NHXXJ4-w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مهدي عبدالكريم يكشف لكلام معقول موعد انطلاق الحوار مع الصدر في الحنانة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مهدي عبدالكريم يكشف لكلام معقول موعد انطلاق الحوار مع الصدر في الحنانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).