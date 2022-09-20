توضيح جديد من المرور بشأن مقترح إيقاف استيراد المركبات والتسقيط

2022/09/20 | 00:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، توضيحاً جديداً بشأن مقترحها الخاص بإيقاف استيراد المركبات.

وقال مدير إعلام المرور العميد القيسي في بيان، إن “مدير المرور العامة اللواء طارق الربيعي أوضح بخصوص مقترح إيقاف الاستيراد، أنه مقترحاً ولم تحدد مديرية المرور العامة ماهي عدد السنوات المطلوبة لإيقاف الاستيراد”.

وأضاف، أن “المرور طلبت بمقترحها ان يتم إيقاف العمل بقرار 68 الخاص بتسقيط المركبات، إي إيقاف شراء المواطن الأرقام من المديرية والعودة إلى ترقيم قيد المركبات لتخفيف الزخم المروري”.

ودعا وسائل الإعلام، إلى “توخي الدقة في نقل الأخبار”.

وكشفت مديرية المرور العامة في وقت سابق من اليوم، عن مقترح لإيقاف استيراد المركبات، فيما تناقلت بعض وسائل الإعلام أن المديرية قررت إيقاف الاستيراد.

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