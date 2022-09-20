حارس الزمالك يوضح حقيقة اتفاق فيريرا مع فيتوريا بشأن استبعاده من منتخب مصر

2022/09/20 | 01:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق محمد عواد، حارس نادي الزمالك المصري، على الشائعات المتداولة في الأوساط الرياضية، بشأن وجود اتفاق بين جوسفالدو فيريرا، مدرب الزمالك، وروي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، بشأن استبعاده من قائمة "الفراعنة".

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