"البرود" سيد الموقف بين الأميرين وليام وهاري

2022/09/20 | 01:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاحظ آلاف المعزين بالملكة "البرود الواضح" على تصرفات الملك تشارلز الثالث وابنه الأمير هاري، خلال التشييع الأخير لنعشها، الاثنين.

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