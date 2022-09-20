2022/09/20 | 01:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفوز بهدف اسو رستم في تجريبية الشرطة أمس بغداد ـ الصباح الجديد: انتهت المباراة التجريبية لمنتخبنا الوطني التي أقيمت مساء أمس امام فريق نادي الشرطة في ملعب المدينة الدولي بفوز المنتخب الوطني بهدف من دون رد سجله اللاعب اسو رستم في الدقيقة 67، وهي بروفة أخيرة قبل مغادرة المنتخب يوم غد الأربعاء إلى الأردن للمشاركة ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوطني يغادر إلى الأردن غدا.. ويلاقي عمان الجمعة) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوطني يغادر إلى الأردن غدا.. ويلاقي عمان الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).