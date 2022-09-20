2022/09/20 | 01:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجولات الميدانية تسهم في تمتين الصداقة مع البيئة بغداد ـ فلاح الناصر:يشكل فريق نخلة وطن النسوي للدراجات واجهة ايجابية للمرأة، فعندما شرعت الزميلة الإعلامية، سعاد حسن الجوهري، بتأسيس الفريق، وجدت ترحيبا لعناصر فعالة من شتى الاختصاصات في الانضمام إلى صفوفه، وهذ يعد نجاحا للفريق الذي يعتمد ايضا تأهيل الطاقات الواعدة لكلا الجنسين، فهو اضافة إلى ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سهر غالب.. إعلامية تنضم لفريق نخلة وطن النسوي بالدراجات) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سهر غالب.. إعلامية تنضم لفريق نخلة وطن النسوي بالدراجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).