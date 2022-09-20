ساجد جمعة: تعاقداتنا متميزة وشباك نادي الحسين ستكون بامان

2022/09/20 | 01:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد:قال مدرب حراس المرمى في فريق نادي الحسين الرياضي، ساجد جمعة، ان تعاقدات فريقه لحراس المرمى تعد متميزة تحضيرا للموسم الجديد لفرق دوري الدرجة الاولى بكرة القدم المقرر ان يبدأ شهر تشرين الأول المقبل.واشار، جمعة، إلى ان إدارة نادي الحسين الرياضي، بإدارة كامل زغير تساند الفريق وتسعى إلى تهيئة أجواء مثالية لتحضيراته ...

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