اندلاع حريق في مذخر أدوية بديالى

2022/09/20 | 01:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى - واع - ثائر هادياندلع حريق في مذخر أدوية بمحافظة ديالى.وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، ان حريقا اندلع في مذخر أدوية في قضاء الخالص شمال شرق محافظة ديالى دون تسجيل خسائر بشرية وانما مادية فقط.واضاف، ان فرق الاطفاء وصلت الى مكان الحادث لاطفاء الحريق.

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