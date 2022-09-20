2022/09/20 | 03:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفتح ملف المأساة التي تعيشها شريحة من أطفال العراق، وكيف أسهم واقع البلاد في إيجاد أسواق للاتجار بهم، نعرض حالات بيع الأطفال وأخرى لاستغلالهم في أعمال غير قانونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. أسواق بيع الأطفال) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. أسواق بيع الأطفال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).