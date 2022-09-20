وزير المالية اللبناني بعد اجتماعه مع بعثة صندوق النقد: نحن في مرحلة صعبة جدا

2022/09/20 | 03:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / استقبل وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، بعثة صندوق النقد الدولي المفاوض برئاسة أرنستو راميريز.وعقد يوسف الخليل اجتماع عمل مع بعثة صندوق النقد الدولي المفاوض، جرى خلاله البحث في مواضيع التفاوض المرتبطة بوزارة المالية، خصوصا في ما يتعلق بالإطار الكلي وموازنة 2023.وبعد الاجتماع، أوضح يوسف الخليل قائلا: “لقاؤنا […]

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