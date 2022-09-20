العائلة المالكة البريطانية تنشر صورة للأشخاص المدفونين بجانب الملكة إليزابيث الثانية

2022/09/20 | 03:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت العائلة المالكة في بريطانيا، يوم الاثنين، عبر حسابها على تويتر، صورة تظهر أفراد العائلة المدفونين بجانب الملكة إليزابيث الثانية.

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