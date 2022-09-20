بلينكن يبحث مع سامح شكري

2022/09/20 | 04:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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