2022/09/20 | 04:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت الإثنين تظاهرات جديدة في إيران، وخصوصاً في طهران ومشهد، تنديداً بوفاة شابة إثر توقيفها من جانب "شرطة الأخلاق"، فيما نفت الأخيرة مجدداً أي مسؤولية لها في هذه الحادثة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجدد الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني.. وأنباء عن سقوط قتلى) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجدد الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني.. وأنباء عن سقوط قتلى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).