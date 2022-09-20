بلينكن يلتقي نظيره المصري ويبحثان

2022/09/20 | 06:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في نيويورك، الاثنين، وزير الخارجية المصري سامح شكري لمناقشة الشراكة والتعاون بين الولايات المتحدة ومصر في مجموعة من القضايا والعواقب العالمية المتزايدة للحرب الروسية ضد أوكرانيا والدعم الأميركي لمصر التي تستجيب لهذه التحديات.

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