2022/09/20 | 07:14 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: خلافات داخل "الإطار التنسيقي" بشأن استبدال ترشيح السوداني) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: خلافات داخل "الإطار التنسيقي" بشأن استبدال ترشيح السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).