بوغبا يكشف تفاصيل ليلة

2022/09/20 | 07:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة لوموند الفرنسية، عن إن لاعب يوفنتوس، بول بوغبا، وافق على دفع أموال تحت تهديد السلاح لرجلين "قاما باختطافه" في مارس الماضي.

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