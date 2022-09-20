براد بيت يكشف لأول مرة عن موهبة جديدة

2022/09/20 | 08:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن النجم الأميركي الشهير، براد بيت، لديه مواهب أخرى دفينة بالإضافة إلى إمكانياته المذهلة في عالم السينما، إذ كشف أنه نحات لا يشق له غبار بعد افتتاح معرضه الفني الأول، وفقا لما ذكر موقع "the art newspaper".

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