تغريدة محمد صلاح عن الملكة إليزابيث تثير جدلا.. مغردون ينتقدونه وآخرون يدافعون

2022/09/20 | 08:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار النجم المصري، محمد صلاح، جدلا، بعد تقديمه التعزية بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، وقد تعرض لانتقادات عدة دفعت الكثيرين للدفاع عن موقفه واستغراب موجة الهجوم عليه

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