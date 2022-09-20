أردوغان: لن أفقد الأمل في جمع بوتين وزيلينسكي



أردوغان: لن أفقد الأمل في جمع بوتين وزيلينسكي
2022/09/20 | 08:57 - المصدر: المورد نيوز
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