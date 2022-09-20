النفط يعوض خسائره ويغلق مرتفعا عند 92 دولارا

2022/09/20 | 09:06 - المصدر: بغداد اليوم

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ألغت أسعار النفط خسائرها خلال الجلسة التي تجاوزت 2 في المائة,

وأغلق خام برنت مرتفعا بنحو 65 سنتا 0.71 في المائة إلى 92.00 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 62 سنتا 0.73 في المائة إلى 85.73 دولار للبرميل عند التسوية.يأتي ذلك أن أدى هبوط الدولار والمخاوف بشأن المعروض إلى تخفيف المخاوف من حدوث ركود عالمي قد يؤدي إلى ضعف الطلب على الوقود.

وهدت أخبار الصين تخفيف قيود كوفيد-19 في مدينة تشنغدو بجنوب غرب الصين إلى مخاوف أسعار النفط بشأن الطلب في ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم، كما ارتفعت صادرات الصين من البنزين والسولار مما خفف من المخزونات المحلية المرتفعة.

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