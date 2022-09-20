المتحدث باسم رئيس وزراء إسرائيل: لا علاقة لاستخراج الغاز بالمفاوضات مع لبنان

2022/09/20 | 09:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي ألا علاقة بين اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان باستخراج الغاز من حقل كاريش مؤكدا أن الاستخراج سيبدأ عندما يصبح الأمر ممكنا

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