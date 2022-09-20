تونس.. إرجاء استجواب الغنوشي في قضية

2022/09/20 | 09:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرجأت النيابة العامة التونسية حتى ظهر، الثلاثاء، استجواب رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، الذي حضر أمامها، الاثنين، مع نائبه، رئيس الحكومة الأسبق، علي العريّض، للتحقيق معهما بتهم تتعلّق بـ "تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق.

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