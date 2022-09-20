تقرير: العراق جاء ثالث أكبر مصدر للنفط الى المصافي الحكومية الصينية

2022/09/20 | 09:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الواردات الصينية النفطية من العراق خلال 8 أشهر واعتبارا من كانون الثاني لغاية آب بلغت 34.691 مليون طن.

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