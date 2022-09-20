2022/09/20 | 09:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الأمانة العامة: العمل بمشروع الأبنية المدرسية النموذجية يسير وفق النسب المتفق عليها » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 09:44

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