شاهد بالفيديو.. ايران تقدم الشكر للعراق على كرم الضيافة | صباحك عراقي

2022/09/20 | 10:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mSG4Xdel4oI

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