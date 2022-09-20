2022/09/20 | 10:05 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التراخيص الاسيوية تبعثر اندية الممتاز .. واتحاد الكرة العراقي ينهي عقد الاضواء | ملاعب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 0A6KxJmXZcE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التراخيص الاسيوية تبعثر اندية الممتاز .. واتحاد الكرة العراقي ينهي عقد الاضواء | ملاعب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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