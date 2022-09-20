اعتقال متهم مطلوب وفق المادة ٤ إرهاب في بغداد ‏

2022/09/20 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم مطلوب وفق المادة4 إرهاب في بغداد ‏.‎‎وذكر بيان للشرطة تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في ملاحقة فلول العصابات الإرهابية ‏والمطلوبين للقضاء وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل ، تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة ‏الثانية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري عن طريق تنفيذ ممارسة أمنية في منطقة (الغزالية) ، ‏من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة (٤) إرهاب ".

وتابع، أنه "تم إحالته اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقه".

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