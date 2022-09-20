اعتقال متهم مطلوب وفق المادة ٤ إرهاب في بغداد ‏

اعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم مطلوب وفق المادة4 إرهاب في بغداد .وذكر بيان للشرطة تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في ملاحقة فلول العصابات الإرهابية والمطلوبين للقضاء وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل ، تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري عن طريق تنفيذ ممارسة أمنية في منطقة (الغزالية) ، من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة (٤) إرهاب ".
وتابع، أنه "تم إحالته اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقه".
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