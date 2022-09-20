الانواء الجوية: طقس صحو وانخفاض بدرجات الحرارة



الانواء الجوية: طقس صحو وانخفاض بدرجات الحرارة
2022/09/20 | 10:12 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني

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