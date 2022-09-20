محافظ بغداد يعلن قرب المصادقة على أسماء المحاضرين المجانيين

2022/09/20 | 10:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني حثّت محافظة بغداد، الثلاثاء، مديريات التربية على الانتهاء من تدقيق أسماء المحاضرين المجانيين لعام 2020، بغية المصادقة عليهم وإعداد الكلف المالية الخاصة بهم.وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا في […]

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