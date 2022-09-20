شركة الحفر العراقية تعلن عن حفر بئرين نفطيين

2022/09/20 | 10:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انجزت الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية حفر بئرين نفطيين لصالح شركة نفط البصرة. وقال مدير عام الشركة باسم عبد الكريم ناصر في بيان تلقته ايرث نيوز ان “الملاكات الفنية والهندسية في الشركة انجزت حفر البئر النفطي MJ-138 في حقل مجنون النفطي بعمق ٣٣٦٨ مترا لتكوين المشرف ضمن العقد المبرم […]

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