وزارة الزراعة اللبنانية تبدأ تصدير منتجاتها إلى العراق

2022/09/20 | 10:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الزراعة اللبنانية بدء تصدير منتجاتها إلى السوق العراقية اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وخلال مهرجان “المونة والعنب” الرابع الذي نظمته بلدية كفر مشكي في محافظة البقاع اللبنانية، قال مدير عام وزارة الزراعة اللبنانية لويس لحود، إن “السوق العراقية سوف تفتح أمام الموز والعنب والحمضيات والتفاح والبطاطا اللبنانية اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل”.

ودعا لحود المزارعين والتجار إلى التصدير إلى العراق، مبيناً أنه “سوف يتم إرسال لوائح الشركات والمستوردين حتى يتم توزيعها”.

وكان قد وقّع العراق ولبنان اتفاقًا لتبادل الطاقة، حيث يمنح العراق مادة زيت الوقود الثقيل إلى لبنان مقابل “خدمات وسلع” سيحصل عليها العراق بدوره من لبنان.

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