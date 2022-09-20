روسيا تدرس زيادة الضرائب على النفط والغاز

2022/09/20 | 10:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت صحيفة “كومرسانت” اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن روسيا تدرس زيادة الضرائب على قطاع النفط والغاز من أجل سد فجوة في ميزانية 2023.

وقالت الصحيفة إن “الحكومة تريد، على وجه الخصوص، رفع رسوم تصدير الغاز إلى ما يصل إلى 50%، والبدء في فرض رسوم على الغاز الطبيعي المسال ورفع أسعار الغاز المحلي.”

كما اقترحت وزارة المالية زيادة رسوم تصدير النفط وزيادة عائدات الدولة من تجارة المنتجات النفطية.

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