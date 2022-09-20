الكاظمي يصل نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة - عاجل

2022/09/20 | 10:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

وصل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى نيويورك للمشاركة في أعمال واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستنطلق يوم غد الأربعاء.

وسيلقي سيادته كلمة العراق في اجتماع الجمعية العامة، وسيجتمع -على هامش أعمال الجمعية- بعدد من ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة المشاركين في الاجتماعات، فضلاً عن اللقاء بالأمين العام للأمم المتحدة.

وعلى هامش المشاركة، سيجتمع السيد رئيس مجلس الوزراء بعدد من مسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية؛ للبحث في أهم الملفات للتعاون على مختلف المستويات، من أجل معالجة التحديات الاقتصادية، والسياسية التي تواجه العراق والمنطقة.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء20- أيلول- 2022

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