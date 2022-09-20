اشتباك بالايدي بين قوات الأمن ومتقاعدين متظاهرين قرب وزارة المالية (فيديو)

2022/09/20 | 10:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اندلع اشتباك بالايدي، اليوم الثلاثاء، بين قوات الأمن ومتقاعدين متظاهرين قرب وزارة المالية.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، اندلاع اشتباك بالايدي بين قوات الأمن ومتقاعدين محتجين قرب وزارة المالية.

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