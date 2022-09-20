بعمق ٢٨٧٠ مترا.. حفر بئرين نفطيين في حقلي مجنون واللحيس بالبصرة

2022/09/20 | 10:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت شركة الحفر العراقية، اليوم الثلاثاء، عن انجاز حفر بئرين نفطيين في حقلي مجنون واللحيس النفطيين في البصرة.

وقال مدير عام الشركة المهندس باسم عبد الكريم ناصر، في بيان لإعلام شركة الحفر العراقية وتلقته (بغداد اليوم) ان "الملاكات الفنية والهندسية في الشركة انجزت حفر البئر النفطي MJ-138 في حقل مجنون النفطي بعمق ٣٣٦٨ مترا لتكوين المشرف ضمن العقد المبرم مع شركة نفط البصرة بالتعاون مع شركة Halliburton لتقديم الخدمات النفطية".

وبين ناصر ان "عمليات الحفر تمت بفترة زمنية قدرها ٣٩ يوما باستخدام جهاز الحفر IDC56 ذي القدرة الحصانية 2000 HP وهو من الاجهزة الحديثة في الشركة وتمت عملية نقل الجهاز بتقنية التزحيف بدون تفكيك الجهاز للمباشرة بحفر البئر MJ - 140 في نفس الحقل

واشار الى ان "ملاكات الشركة الفنية والهندسية العاملين على جهاز الحفر IDC - 21 انجزت حفر البئر النفطي LU - 56 في حقل اللحيس النفطي ضمن العقد المبرم مع شركة نفط البصرة وتمت عمليات الحفر بعمق ٢٨٧٠ مترا".

وأعلنت وزارة النفط، 21 من شباط في هذا العام، المباشرة بحفر بئر نفطية في حقل مجنون بمحافظة البصرة.

وقال مدير عام شركة الحفر العراقية التابعة للوزارة باسم عبد الكريم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "ملاكات الشركة باشرت بعمليات الحفر في بئر بحقل مجنون النفطي بعد الاستعدادات اللازمة من تهيئة وتشغيل معدات جهاز الحفر"، مبينا ان "العمق المقرر للبئر 3648 مترا الى تكوين المشرف".

واشار عبد الكريم إلى أن "عمليات الحفر تمت باستخدام جهاز الحفر IDC 56 وهو من الاجهزة الحديثة التي تمتلكها الشركة".

وأعلنت شركة الحفر العراقية، في الثالث من شباط عام 2019، تفاصيل العقد الذي أبرمته مع شركة نفط البصرة لحفر عشرات الآبار في حقل مجنون، وأكدت الشركة أن المشروع يشكل تحدياً لإثبات قدرتها على منافسة شركات الحفر الأجنبية العاملة في العراق.

وقال مدير الشركة التابعة لوزارة النفط باسم محمد خضير خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الشركة وتابعته (بغداد اليوم)، إن "العقد الذي تم توقيعه قبل أيام قليلة من شركة نفط البصرة يقضي بحفر 43 بئراً في حقل مجنون تنقسم بواقع 40 بئراً تطويرية وبئر تقييمية وبئرين للمياه"، مبيناً أن "العقد تبلغ قيمته 255 مليون دولار، ومن المقرر انجاز العمل خلال 24 شهراً، وبذلك يرتفع انتاج الحقل الى 450 ألف برميل في اليوم".

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