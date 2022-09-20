بالوثائق .. الاتحادية ترد الدعوى المقامة ضد وزير النقل

2022/09/20 | 11:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستكمل المحكمة الاتحادية العليا النظر في الدعوى المقامة من قبل أحد المدراء العاميين في وزارة النقل للطعن بدستورية قرار مجلس النواب في منح الثقة وتعيين وزير النقل الحالي في حكومة تصريف الاعمال ناصر حسين بندر ، لكونه غير حاصل على … Readmore

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