دبي كما لم ترها من قبل..مصور يرصد جانبًا مختلفًا في الإمارات

2022/09/20 | 11:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستحضر صور بريت عدي لدبي إحساسًا بالحنين إلى الماضي بين الأشخاص الذين يعيشون في المدينة، وأولئك الذين لم يسبق لهم زيارتها من قبل.

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