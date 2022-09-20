السعودية تزيح روسيا من صدارة موردي النفط للصين

2022/09/20 | 11:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات، الثلاثاء، ارتفاع واردات الصين من النفط الخام من روسيا في أغسطس بنسبة 28 بالمئة مقارنة مع مستواها قبل عام، لكن السعودية عادت إلى صدارة مورديها لأول مرة في 4 أشهر.

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