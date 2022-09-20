التعليم تعلن اطلاق قناة قبول الطلبة الأوائل من خريجي المدارس المهنية

2022/09/20 | 11:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلى غاية يوم الخميس الموافق 2022/10/6..

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