خلية الإعلام الأمني تصدر تنويهاً بشأن الممارسات الأمنية في بغداد

2022/09/20 | 11:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، تنويهاً بشأن الممارسات الأمنية في بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "قواتنا الامنية تواصل تطبيق منهاجها التدريبي والاستمرار في الممارسات الأمنية الاعتيادية، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار ورفع القدرات للقطعات الأمنية".

واضافت ان "قيادة عمليات بغداد ستنفذ بعد منتصف ليلة اليوم، ممارسة أمنية هادفة ضمن جانب الكرخ من العاصمة، بعد أن نفذت يوم أمس ممارسة ناجحة ضمن قاطع المسؤولية".

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