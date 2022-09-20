2022/09/20 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال لقائه الفياض..طالباني يدعو القوى السياسية لابداء المرونة والمساومة

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