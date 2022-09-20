قيادة عمليات بغداد تنوه لممارسة امنية جديدة بجانب الكرخ

2022/09/20 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نوهت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، لتنفيذ ممارسة امنية جديدة بجانب الكرخ.

وذكر بيان لخلية الإعلام الامني، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تواصل قواتنا الامنية تطبيق منهاجها التدريبي والاستمرار في الممارسات الأمنية الاعتيادية ، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار ورفع القدرات للقطعات الأمنية ، حيث ستنفذ قيادة عمليات بغداد، بعد منتصف ليلة اليوم ، ممارسة أمنية هادفة ضمن جانب الكرخ من العاصمة بغداد".

واضافت، أن ذلك "بعد تنفيذها يوم أمس ممارسة ناجحة ضمن قاطع المسؤولية".

وأجرت القوات الأمنية العراقية، فجر اليوم الثلاثاء، ممارسة أمنية في جانب الرصافة من العاصمة بغداد.

وقطعت القوات الامنية غالبية الطرقات والشوارع والجسور الرئيسية بشكل مؤقت، ولكن سرعان ما أنهت تلك الممارسة لتعود الأوضاع إلى طبيعتها.

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